28 октября состоялся праздничный обед, на котором футболисты и сотрудники «Амкара», а также бывший министр спорта Пермского края Павел Лях поздравили с прошедшим днём рождения президента клуба Геннадия Шилова и сегодняшнего именинника – главного тренера Гаджи Гаджиева.
Как сообщает официальный сайт «Амкара», президенту игроки вручили эксклюзивный полуметровый клубный вымпел, а наставнику, которому сегодня исполнилось 72 года, подготовили видеопоздравление и подарили традиционную футболку с указанием возраста «18++».
Игроки «Амкара» поздравили Гаджиева с днём рождения
Фото: http://www.fc-amkar.org
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