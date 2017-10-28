«Зенит» разгромил «Локомотив» в молодёжном первенстве — 5:1

В матче 15-го тура молодёжного первенства России «Зенит» на своём поле со счётом 5:1 разгромил «Локомотив».
Хозяева вышли вперёд на 14-й минуте — Кирилл Макеев не сумел реализовать пенальти, но оказался первым на добивании. На 23-й минуте гости сумели отыграться — Кирилл Алоян отправил мяч в свои ворота. Перед окончанием первого тайма «железнодорожники» остались вдесятером — Станислав Магкеев получил красную карточку. Со штрафного был точен Руслан Казаков, и на перерыв команды ушли при счёте 3:1 в пользу «Зенита». Во втором тайме петербургская команда сумела довести счёт до разгромного — на 54-й минуте отличился Егор Денисов, на 73-й Казаков оформил дубль, а точку на 81-й минуте поставил Иван Тарасов.
С таким же счётом «Амкар» дома разгромил «Урал». Матч проходил в тяжелых погодных условиях. На Пермь сегодня обрушился сильный снегопад.
С таблицей молодёжного первенства России можно ознакомиться на «Чемпионате».