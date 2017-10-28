Бербатов признался, что отказал топ-клубу из-за нежелания учить язык

Болгарский нападающий Димитар Бербатов сообщил, что летом 2012 года мог перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус», но в итоге выбрал «Фулхэм».
«У меня были предложения от «Фиорентины» и «Ювентуса», но после стольких лет в Англии хотел остаться именно в этой стране. Я не желал учить новый язык, а также приспосабливаться к другим тренировочным условиям и стилю игры. К тому моменту я уже выучил английский язык по фильмам и хотел использовать это в жизни. Даже просил свою дочь говорить на этом языке, когда она играла со своими куклами. Теперь она говорит по-английски лучше меня», — цитирует Бербатова ESPN FC.
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