«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» благодаря голу Марсьяля

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Олд Траффорд» встречались «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур».
Подопечные Жозе Моуринью одержали победу с минимальным счётом, прервав семиматчевую беспроигрышную серию команды Маурисио Почеттино в АПЛ.
Единственный гол в этом матче был забит на 81-й минуте — точным ударом отметился француз Антони Марсьяль.
Идущий на втором месте в таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» теперь опережает «Тоттенхэм» на три очка. Отставание от «Манчестер Сити» составляет два очка.