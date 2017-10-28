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В. Габулов: у «Арсенала» есть желание и амбиции бороться за зону еврокубков

28 октября 2017, суббота. 16:40 Футбол

Голкипер тульского «Арсенала» Владимир Габулов прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче 15-го тура РФПЛ, а также шансы команды на выход в еврокубки по итогам сезона. На данный момент «Арсенал» располагается на седьмом месте в турнирной таблице, находясь всего в одном очке от пятой строчки.

«Победа над ЦСКА является радостной и приятной. Тяжёлый матч с одним из лидеров нашего чемпионата. Но не могу сказать, что мы в чём-то реально превзошли ЦСКА. Скорее матч был равным. Хорошо, что Горан Чаушич реализовал прекрасную возможность, нам удалось забить и не пропустить. Также на руку сыграло удаление у соперника.

После удара Игнашевича, когда совершил сейв лицом, чувствую себя хорошо. Немного не ожидал, конечно, что мяч попадёт в лицо. Видел момент удара, старался среагировать, но произошёл рикошет, и мяч так отскочил. Слава богу, что он не попал в ворота. Удар был сильный, поэтому в тот момент я немного потерял концентрацию и поплыл. Хорошо, что быстро отошёл и смог продолжить игру. Сейчас всё в порядке.

Нам удалось одержать важные, можно сказать, исторические для «Арсенала» победы над «Краснодаром», «Зенитом» и ЦСКА. Выигрывать у лидеров чемпионата, безусловно, приятно. Такие победы придают ещё больше уверенности всей команде. В этих играх мы действуем более мобилизованно и мотивированно, чем в матчах с более слабыми соперниками. Почему, обыгрывая «Зенит», мы не можем победить «Анжи»? Над этим нам стоит серьёзно задуматься и работать, чтобы быть полностью довольными игрой и результатом.

Желание и амбиции бороться за зону еврокубков, конечно, есть. Я сам неоднократно об этих амбициях заявлял. Но не стоит пока забегать вперёд – нужно стараться набирать очки, а весной будем смотреть в турнирную таблицу. Клуб ещё очень молод, и не все составляющие пока соответствуют задачам еврокубков – нужно создавать условия и готовить почву для таких целей. Будем двигаться поступательно. Самое главное в нашей ситуации – стараться радовать болельщиков. Вчера стадион был заполнен почти под завязку, яростно поддерживал, гнал нас вперёд и радовался победе – будем стараться продолжать также», — говорится на официальном сайте Владимира Габулова.

Божович: способен ли «Арсенал» выйти в ЛЕ? Аппетит приходит во время еды
Источник: Официальный сайт Владимира Габулова Сообщить об ошибке
Теги
Анжи Арсенал Тула ПФК ЦСКА ФК Зенит ФК Краснодар Владимир Габулов Сергей Игнашевич
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28 октября 2017, суббота
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