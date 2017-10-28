Матич: «МЮ» может побороться за титул, если продолжит в том же духе

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич прокомментировал домашнюю победу над «Тоттенхэм Хотспур» (1:0) в матче 10-го тура английской Премьер-лиги.
Единственный гол в этой встрече забил на 81-й минуте Антони Марсьяль.
«Мы играли против одной из лучших команд в лиге, благодаря этому парню (Матич указал на Марсьяля. — Прим. „Чемпионата“) нам удалось забить и выиграть этот матч.
Поздравляю соперников, они были очень хороши сегодня. Они больше владели мячом в первом тайме, но у нас было больше шансов забить. «Тоттенхэм» играет в отличный футбол, но в конце самое важное — результат.
Если мы продолжим в том же духе, то можем побороться за титул», — цитирует Матича BBC Sport со ссылкой на Sky Sports.
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» благодаря голу Марсьяля