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Матич: «МЮ» может побороться за титул, если продолжит в том же духе

28 октября 2017, суббота. 16:45 Футбол

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич прокомментировал домашнюю победу над «Тоттенхэм Хотспур» (1:0) в матче 10-го тура английской Премьер-лиги.

Единственный гол в этой встрече забил на 81-й минуте Антони Марсьяль.

«Мы играли против одной из лучших команд в лиге, благодаря этому парню (Матич указал на Марсьяля. — Прим. „Чемпионата“) нам удалось забить и выиграть этот матч.

Поздравляю соперников, они были очень хороши сегодня. Они больше владели мячом в первом тайме, но у нас было больше шансов забить. «Тоттенхэм» играет в отличный футбол, но в конце самое важное — результат.

Если мы продолжим в том же духе, то можем побороться за титул», — цитирует Матича BBC Sport со ссылкой на Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» благодаря голу Марсьяля
Источник: BBC Sport Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Хотспур Неманья Матич
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