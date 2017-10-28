Сборная Бразилии заняла третье место на чемпионате мира U17

Сборная Бразилии победила команду Мали в матче за третье место на юношеском чемпионате мира (игроки не старше 17 лет), который проходит в Индии.
Встреча, прошедшая сегодня на стадионе «Солт-Лейк-Стадиум» (Калькутта), завершилась со счётом 2:0 в пользу бразильской команды.
Счёт в матче был открыт на 55-й минуте — точным ударом отметился Алан. Окончательный результат в конце второго тайма установил Юри Альберту.
В финальном матче чемпионата мира U17 сегодня сыграют сборные Англии и Испании. Начало — в 17:30 мск.