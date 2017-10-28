Моуринью: матч «МЮ» — «Тоттенхэм» получился тактически сложным для обеих команд

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал домашнюю победу над «Тоттенхэм Хотспур» (1:0) в матче 10-го тура чемпионата Англии.
«Игра была сложной. Она могла завершиться ничьей. Обе команды были сильны и играли на победу. Однако, кроме момента с участием Деле Алли, в целом «МЮ» хорошо контролировал игру. Игра получилась тактически сложной для обеих команд. Знали, что можем проиграть, если допустим хоть одну ошибку в обороне. В итоге это произошло с «Тоттенхэмом». «МЮ» сегодня заслужил победу.
Что касается гола Марсьяля, то удар у него получился плохим. Однако иногда плохие удары могут получаться самыми красивыми», — приводит слова Моуринью BBC Sport.
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