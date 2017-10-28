«Динамо» обыграло «Тосно» и возглавило таблицу молодёжного первенства

В матче 15-го тура молодёжного первенства России «Динамо» на своём поле одержало волевую победу со счётом 3:1 над «Тосно».
На 11-й минуте Степан Костюков вывел гостей вперёд. Отыграться динамовцы сумели на 31-й минуте — счёт сравнял Виктор Демьянов. Победный мяч хозяева забили на 54-й минуте — Демьянов оформил дубль. Окончательный результат в компенсированное время установил Роман Денисов.
Благодаря этой победе «Динамо» возглавило таблицу молодёжного чемпионата — бело-голубые на одно очко опережают «Краснодар» и на два — ЦСКА.