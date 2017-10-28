«Химки» обыграли «Кубань» в матче 20-го тура ФНЛ

В матче 20-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Химки» на своём поле одержали победу со счётом 2:1 над «Кубанью».
Все голы в этой встрече были забиты во втором тайме — на 62-й минуте Николай Тюнин вывел подмосковную команду вперёд, шесть минут спустя Илья Кузьмичёв удвоил преимущество хозяев поля, а гол престижа в составе краснодарской команды на свой лицевой счёт записал Спартак Гогниев на 81-й минуте.
В таблице первенства ФНЛ «Химки» (25 очков) располагаются на 11-й строчке, а «Кубань» (24) занимает 12-е место.