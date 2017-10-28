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Почеттино: если бы Алли реализовал свой момент, вы бы не спрашивали о Кейне

28 октября 2017, суббота. 17:09 Футбол

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение в матче 10-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:1).

«Была равная игра, жаль, мы проиграли. Моменты были у обеих команд. Матч получился сложным, думаю, мы заслужили большего. Я горжусь отдачей своих игроков, но нам не повезло в концовке. Пропущенный гол — следствие нашей ошибки.

В футболе случаются ошибки, важно не паниковать после них. Мы должны избавиться от проблем и двигаться дальше. Мы не можем изменить результат матча.

Не хватало ли нам Кейна? Если бы Алли реализовал свой шанс, вы бы этого не спрашивали. Конечно, нам не хватало основного центрального нападающего, но сейчас не время говорить о Кейне", — сказал Почеттино.

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Источник: BBC Sport Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Хотспур Гарри Кейн Деле Алли Маурисио Почеттино
Новости. Футбол
28 октября 2017, суббота
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