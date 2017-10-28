Марсьяль: хочу играть, а не сидеть на скамейке, но Рашфорд тоже в хорошей форме

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль прокомментировал домашнюю победу над «Тоттенхэм Хотспур» (1:0) в матче 10-го тура английской Премьер-лиги. Француз вышел на замену во втором тайме и забил победный гол на 81-й минуте.
«Тренер попросил меня пытаться находить свободное пространство. Знаю, Лукаку хорошо играет головой, поэтому открылся под его передачу и забил гол. Мы проиграли предыдущий матч в АПЛ, так что было важно выиграть сегодня.
Хочу играть, а не сидеть на скамейке, но Рашфорд тоже в хорошей форме, поэтому тренер даёт каждому из нас шансы проявить себя", — цитирует Марсьяля BBC Sport.
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