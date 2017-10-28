АПЛ поздравила Венгера с 800-м матчем в турнире

Английская Премьер-лига в своём официальном «твиттере» поздравила главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера с 800-м матчем в турнире.
Юбилейной для 68-летнего французского специалиста стала игра 10-го тура со «Суонси Сити».
По количеству матчей в Премьер-лиге среди тренеров Венгер занимает второе место. Больше (810) — только у бывшего наставника «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона.
Напомним, в АПЛ Венгер работал только с одной командой — он является главным тренером «Арсенала» с 1996 года.
Венгер — болельщикам: хочу выиграть АПЛ ещё раз до того, как меня отсюда выгонят