Бывший защитник «Зенита» избил судью в матче четвёртого дивизиона Чехии

Бывший защитник «Зенита» Радек Ширл, выступающий за клуб 4-го по силе чешского дивизиона «Збузани», во время сегодняшнего матча с командой «Высоке Мито» избил судью.
В конце первого тайма Ширл набросился на соперника за то, что тот излишне грубо атаковал вратаря его команды. Радек повалил оппонента на землю и несколько раз ударил его ногой. После того как судья показал 36-летнему футболисту красную карточку, тот сначала толкнул бокового арбитра, а потом сзади напал на главного и нанёс ему несколько ударов в область шеи, в результате чего тот упал на землю.
Матч был остановлен при счёте 1:0 в пользу «Высоке Мито». Ширл, уходя с поля, угрожал арбитру физической расправой. Ожидается, что футболист будет наказан длительной дисквалификацией.
Ширл выступал за «Зенит» с 2003 по 2010 год, провёл 189 матчей и забил 8 голов. В составе сине-бело-голубых он выиграл чемпионат России (2007), Кубок России (2009/10), Кубок лиги (2003), Кубок УЕФА (2007/08) и Суперкубок УЕФА (2008).