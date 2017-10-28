Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Спартака» на матч 15-го тура РФПЛ

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Спартака» на предстоящий сегодня в Ростове-на-Дону матч 15-го тура российской Премьер-Лиги.
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Вилюш, Ингасон, Макеев, Устинов, Гацкан, Маер, Думбия, Ионов, Бухаров.
Запасные: Абаев, Гошев, Бобен, Киреев, Шомуродов, Байрамян, Кинтеро.
«Спартак»: Селихов, Комбаров, Джикия, Таски, Петкович, Глушаков, Фернандо, Бакаев, Попов, Промес, Луис Адриано.
Запасные: Ребров, Максименко, Щербаков, Кутепов, Рассказов, Самсонов, Мельгарехо, Пашалич, Давыдов, Роша.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Спартак». Начало — в 19:00 мск.
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