«Милан» и «Ювентус» определились со стартовыми составами

Стали известны стартовые составы «Милана» и «Ювентуса» на предстоящий сегодня на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» матч 11-го тура итальянской Серии A.
«Милан»: Доннарумма, Абате, Родригес, Романьоли, Сапата, Кессье, Билья, Чалханоглу, Борини, Калинич, Сусо.
«Ювентус»: Буффон, Лихтштайнер, Ругани, Кьеллини, Асамоа, Хедира, Пьянич, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Милан» — «Ювентус». Начало — в 19:00 мск.
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