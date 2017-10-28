Ротань: в Европе лишь полсотни игроков уровнем выше украинских сборников

Капитан сборной Украины Руслан Ротань вступился за своих партнёров по национальной команде, которых критикуют за невыход в финальную часть чемпионата мира 2018 года.
«Нас критикуют: мол, футболисты не вышли и всё такое. Но мне есть с чем сравнивать. У нас сумасшедшие футболисты, но они сами себя ущемляют под давлением прессы. Говорят, что у нас слабые футболисты, которые много зарабатывают. Но я хочу сказать, что в Европе лишь полсотни игроков уровнем выше, а все остальные равны», — приводит слова Ротаня «Террикон» со ссылкой на интервью каналу «Футбол 1».
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