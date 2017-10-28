Дортмундская «Боруссия» проиграла «Ганноверу», Жонатас забил и отдал голевой пас

Дортмундская «Боруссия» проиграла «Ганноверу» в матче 10-го тура Бундеслиги. Встреча прошла в Ганновере на стадионе «HDI-Арена» и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.
Голом с пенальти и голевой передачей на Ихласа Бебу в составе «Ганновера» отметился бывший форвард «Рубина» Жонатас. Во втором тайме Бебу оформил дубль, ещё один гол забил Феликс Клаус. У «Боруссии» отличились украинский форвард Андрей Ярмоленко и защитник Дан-Аксель Загаду, который на исходе часа игры был удалён с поля.
В других матчах тура «Хоффенхайм» на своём поле проиграл мёнхенгладбахской «Боруссии» (1:3), «Байер» оказался сильнее «Кёльна» (2:1), «Шальке» сыграл вничью с «Вольфсбургом» (1:1), а «Герта» переиграла «Гамбург» (2:1).
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