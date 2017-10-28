В Англии вратарь получил красную карточку за то, что справил нужду во время игры

Вратарь полупрофессионального клуба «Солфорд Сити» Макс Крокомб получил красную карточку за то, что справил нужду во время матча с «Брэдфорд Парк Авеню».
Инцидент произошел на 86-й минуте матча, когда «Солфорд Сити» лидировал в счете — 2:1. Судья показал 24-летнему игроку прямую красную карточку, но гости, оставшись в меньшинстве, не пропустили после удаления и сумели удержать победу.
«Солфорд Сити» в настоящее время выступает в Северной зоне Национальной лиги, шестом уровне системы футбольных лиг Англии.
Футболист ПАОК справил нужду во время матча ЛЕ с «Олимпиком» в Киеве