Венгер: в первом тайме «Арсенал» неуверенно защищался и мог пропустить 2-й гол

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу над «Суонси Сити» (2:1) в матче 10-го тура АПЛ. «Канониры» провели свою 800-ю игру в чемпионате Англии под руководством французского специалиста.
«Я знал, что „Суонси“ в этом сезоне пропустил всего лишь один гол на выезде, так что было понятно, что соперник будет глубоко защищаться. В первом тайме мы были недостаточно остры в атаке и игроки понимали, что нужно повысить темп игры. Мы неуверенно защищались и до перерыва могли пропустить второй гол, который затруднил бы для нас задачу. Но во втором тайме мы были лучше „Суонси“», — сказал Венгер.
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