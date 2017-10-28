Гвардиола: «Манчестер Сити» не паниковал ни при 1:1, ни после гола в концовке

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал выездную победу в матче 10-го тура чемпионата Англии над «Вест Бромвич Альбион» (3:2).
«Мы выиграли, и это самое главное. Мы не паниковали, когда счёт стал 1:1 или когда он стал 3:2 в концовке. Они сыграли в пять защитников и двух форвардов разного плана. Но мы снова начали матч хорошо и сумели забить первыми.
У Лероя Зане есть особый талант, он умеет совершать рывки как в атаке, так и для того чтобы помочь защите — это важное качество. Он ещё молод, но есть много вещей, которые он может улучшить», — цитирует тренера BBC.
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