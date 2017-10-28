Автор соломенной «Зенит-Арены» посетит матч «Зенит» — «Локомотив»

Роман Пономарёв, создатель соломенного стадиона «Зенит-Арена», посетит матч 15-го тура российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Локомотивом». Игра пройдёт завтра, 29 октября.
Напомним, минувшим летом Пономарёв построил стадион из соломы в Ставропольском крае. Его назвали «Зенит-Ареной» — в честь стадиона в Санкт-Петербурге.
«Зенит» отреагировал на эту новость и выслал создателю арены посылку, в которой было три мяча, 11 футболок и вымпел петербургской команды.
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» «Зенита».
Автор соломенной «Зенит Арены» получил посылку от «Зенита»