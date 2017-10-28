Игуаин забил 100-й гол в чемпионате Италии

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин открыл счет в выездном матче 11-го тура чемпионата Италии против «Милана».
На 23-й минуте Миралем Пьянич выполнил передачу к штрафной площади на Дибалу, Пауло быстро перевёл мяч на Игуаина, а тот мощным ударом поразил угол ворот.
29-летний аргентинец в 100-й раз отличился в итальянской Серии А: 71 гол он забил за «Наполи», 29 – за «Ювентус».
«Чемпионат» ведет текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 11-го тура Серии А «Милан» — «Ювентус». К 60-й минуте гости впереди — 1:0.
Видео гола доступно в «Твиттере».