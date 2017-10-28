«Манчестер Сити» показал лучший старт в истории английской Премьер-лиги

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Вест Бромвич Альбион» в матче десятого тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс» и завершилась со счётом 3:2 в пользу «горожан».
Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы, набрав 28 из 30 очков при разнице мячей «+29», показала лучший старт в истории АПЛ. До этого ни одному клубу не удавалось добиться таких цифр после первых десяти туров Премьер-лиги, которая была создана в 1992 году.
В следующем туре чемпионата «Манчестер Сити» дома примет «Арсенал» (5 ноября).
Гвардиола: «Манчестер Сити» не паниковал ни при 1:1, ни после гола в концовке