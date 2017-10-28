«Ювентус» на «Сан-Сиро» обыграл «Милан» благодаря дублю Игуаина

«Ювентус» обыграл «Милан» в матче 11-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» и завершилась со счётом 2:0 в пользу туринской команды.
Оба гола забил нападающий Гонсало Игуаин. В первом тайме аргентинец поразил ворота соперника после передачи от Пауло Дибалы, а во второй половине игры с линии штрафной площади точно пробил в ближний угол ворот «Милана».
«Ювентус» набрал 28 очков и сравнялся по баллам с лидирующим в таблице «Наполи». «Милан» (16) располагается на восьмой позиции.