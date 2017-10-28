Кучук: доволен ничьей со «Спартаком», «Ростов» вытащил этот матч

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук прокомментировал ничью в матче 15-го тура РФПЛ со «Спартаком». Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счетом 2:2. Жёлто-синие не смогли победить в девятом матче турнира подряд.
«Доволен результатом. «Спартак» — очень хорошая и быстрая команда, хорошо играющая в пас. Они могут доставить очень много хлопот любому сопернику. Я благодарю команду за этот матч. Нам было очень тяжело, но я благодарен футболистам за проявленные мужество и самоотверженность. Мы вытащили этот матч», — сказал тренер в эфире телеканала «Наш футбол».
«Спартак» упустил победу над «Ростовом»