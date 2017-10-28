«Звезда-2005» стала шестикратным чемпионом России среди женщин

Пермский футбольный клуб «Звезда-2005» выиграл чемпионат России среди женщин. Победу в турнире «Звезда-2005» отпраздновала за один тур до завершения первенства.
Обыграв московский ЦСКА со счётом 1:0, коллектив из Перми набрал 32 очка и стал недосягаем для преследователей — ЦСКА и «Рязани-ВДВ», в активе которых по 28 баллов.
Титул чемпиона России среди женских команд пермская «Звезда-2005» завоевала в шестой раз в своей истории. Ранее пермячки выигрывали этот турнир в 2007, 2008, 2009, 2014 и 2015 годах.
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