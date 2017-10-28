«Бавария» в большинстве победила «РБ Лейпциг» и возглавила таблицу Бундеслиги

«Бавария» победила «РБ Лейпциг» в матче 10-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Уже на 13-й минуте гости остались вдесятером — прямую красную карточку получил защитник Вилли Орбан. Мюнхенцы быстро воспользовались численным преимуществом — на 19-й минуте счёт в матче открыл Хамес Родригес. На 38-й минуте Роберт Левандовски забил второй гол и закрепил победу хозяев.
«Бавария» набрала 23 очка и вышла на первое место в таблице Бундеслиги, обогнав дортмундскую «Боруссию» (20). «РБ Лейпциг» (19) — третий.
Стоит также отметить, что «Бавария» обновила клубный рекорд на «Альянц-Арене», не проиграв в 27-м подряд матче на этом стадионе. Абсолютный рекорд — 33 матча без поражений на домашнем поле — был установлен мюнхенцами на предыдущем стадионе («Олимпиаштадион»), в период с 2001 по 2003 год.