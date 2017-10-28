Прямая видеотрансляция матча «Севилья» — «Леганес»

«Чемпионат» предоставляет пользователям портала возможность посмотреть в прямом эфире матч 10-го тура испанской Примеры «Севилья» — «Леганес».
В таблице испанского чемпионата «Севилья» после девяти матчей располагается на восьмой строчке, а «Леганес» занимает пятое место.
«Севилья» является соперником «Спартака» по Лиге чемпионов и сыграет с красно-белыми в ближайшем туре группового этапа. Матч состоится в Испании 1 ноября.
Трансляция матча «Севилья» — «Леганес» начнётся в 23:30 мск. Видео можно посмотреть в группе телеканала «СИЛА» в социальной сети «ВКонтакте».