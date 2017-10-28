Мостовой: не думаю, что «Спартак» выбыл из чемпионской гонки

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлениями от ничьей «Спартака» и «Ростова» в матче 15-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счетом 2:2.
«Обидная потеря очков. За пять минут до конца нельзя пропускать! Я ещё понимаю, если бы какое-то давление было со стороны «Ростова» или возникали опасные моменты, но их не было. «Спартак» нормально оборонялся и неплохо контратаковал, но было видно, что во втором тайме команда подсела. Обидно. Не думаю, что «Спартак» выбыл из чемпионской гонки. При выигрыше находились бы в четырёх очках от лидеров.
Я бы не стал связывать эту ничью с предстоящей игрой с «Севильей». Ещё много дней до матча. В Севилье будут огонь и жара и, безусловно, будет тяжело.
Петковичу надо дать время, чтобы посмотреть, как он будет играть. До его перехода в «Спартак» мы ничего о нём не слышали и не знали», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.