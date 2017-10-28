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Геркус: конечно, все ожидали от «Зенита» более решительного выступления

28 октября 2017, суббота. 22:02 Футбол

Президент «Локомотива» Илья Геркус перед выездным матчем 15-го тура РФПЛ с «Зенитом» (29 октября) оценил силу соперника.

«Мы знали, что у нас сильная команда, и за лето постарались сделать её ещё сильнее. Все остальное — результат работы команды. Ну и коллеги помогли, растеряли очки. Не считаю первое место каким-то особенным достижением. Приятно, безусловно. Но это временный результат, об этом не нужно забывать. А с коллегами периодически списываемся, созваниваемся. Говорят: «Молодцы».

Знаю, что «Зенит» в последних трёх матчах чемпионата России набрал только два очка, но мне сложно это комментировать. Конечно, все ожидали от них более решительного выступления, учитывая усилия, которые они летом потратили на строительство, укрепление команды. С учетом того, что у них тренер мирового класса. Конечно, к ним изначально было отношение как к претенденту на чемпионство. Но результат такой, какой есть», — цитирует Геркуса «Спорт день за днем».

Геркус: наконец-то «Локомотив» вышел на первое место после стольких попыток
Источник: Спорт день за днём Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Локомотив Илья Геркус Роберто Манчини
Новости. Футбол
28 октября 2017, суббота
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