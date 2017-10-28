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«Ростов» — «Спартак» — 2:2. Видеообзор матча 15-го тура РФПЛ

28 октября 2017, суббота. 22:07 Футбол

«Спартак» упустил победу над «Ростовом» в матче 15-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счетом 2:2. Жёлто-синие не смогли победить в девятом матче турнира подряд.

В середине первого тайма Александр Бухаров с левого края вошёл в штрафную и прострелил на Алексея Ионова, который в касание из-под Георгия Джикии попал точно в дальний угол. На 31-й минуте Фернандо подкараулил отскок у штрафной и могучим ударом с 27 метров вколотил мяч в верхний угол ворот.

Две минуты спустя Марко Петкович вырезал подачу с фланга, Луис Адриано выиграл борьбу в воздухе и скинул мяч на Дениса Глушакова, который с центра штрафной пробил точно в угол. В концовке Жан Маер с углового навесил во вратарскую, Мацей Вилюш выиграл позицию у Петковича и головой вколотил мяч в сетку.

«Спартак» с 22 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице РФПЛ. «Ростов» (18) — 8-й.

Видеообзор матча доступен на канале дончан в YouTube.

Кучук: доволен ничьей со «Спартаком», «Ростов» вытащил этот матч
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Ростов ФК Спартак
Новости. Футбол
28 октября 2017, суббота
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