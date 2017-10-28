Кучук: нужно любить свою команду, но иногда слышу с трибун откровенное хамство

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук прокомментировал ничью в матче 15-го тура РФПЛ со «Спартаком». Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счетом 2:2. Жёлто-синие не смогли победить в девятом матче турнира подряд.
«Спартак» первый мяч забил в касание. На две минуты потеряли концентрацию, эти мгновения могли всё решить. Доволен нашим вторым таймом, если учесть что мы прессинговали соперника, не позволяли бить после подборов, смогли усилить игру. Доволен командой и матчем, мы проявили характер. Стадион болеет за нас, нужно любить свою команду, но иногда я слышу с трибун откровенное хамство. Команда в нелёгкой ситуации, это нужно понимать. Благодарен ребятам за бойцовские качества, тем более мы в среду играли 120 минут. Хорошие взаимодействия были, и было видно, что тяжело, но играли «через не могу». Доволен исходом и благодарен всей команде.
Благодарен ростовским болельщикам, это футбольный город. Я борюсь тут не за своё имя, а за футбольный город и команду «Ростов». Я влюбился здесь в болельщиков, в этот стадион и город", — цитирует тренера сайт клуба.