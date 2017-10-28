Конте: если искать негативные моменты, то я недоволен реализацией «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу над «Борнмутом» (1:0) в 10-м туре АПЛ.
«Думаю, мы заслужили победу, поскольку показали хороший футбол. Но если у тебя много моментов, ты должен реализовывать их. Если искать негативные моменты, я недоволен реализацией „Челси“. Счёт 1:0 — опасный.
Мы довольны, что сохранили свои ворота в неприкосновенности. Если команда не пропускает, она обретает стабильность, и это важно для такого клуба, как «Челси», — сказал итальянец.
Гол Азара принёс «Челси» победу над «Борнмутом»