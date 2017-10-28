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Паршивлюк: я ещё не играл против «Спартака», этот матч был особенным

28 октября 2017, суббота. 22:46 Футбол

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк прокомментировал ничью в матче 15-го тура РФПЛ с бывшим клубом — «Спартаком». Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счётом 2:2. Жёлто-синие не смогли победить в девятом матче турнира подряд.

«Хорошая игра, обоюдоострая. Закономерная ничья. У нас были подходы, чтобы забить второй гол, убегали в опасные контратаки. Но потом сумасшедший удар Фернандо – и 1:1. Затем череда ошибок — и уже 1:2. Было непросто, но, слава богу, удалось исправить всё в концовке: стандарт, подача, гол.

Перед каждой игрой отрабатываем стандарты. Хорошо, что сегодня получилось с него забить. Лично для меня каждая игра принципиальна, но это была особенной. Я не играл ещё против «Спартака». Здорово, что получилось», — сказал Паршивлюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Ростов ФК Спартак Сергей Паршивлюк
Новости. Футбол
28 октября 2017, суббота
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