Бухаров: «Ростов» получил совсем необязательные голы в матче со «Спартаком»

Нападающий «Ростова» Александр Бухаров прокомментировал ничью в матче 15-го тура РФПЛ со «Спартаком». Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счётом 2:2. Жёлто-синие не смогли победить в девятом матче турнира подряд.
«Нам было тяжело, в кубковой игре с «Амкаром» мы отдали много сил и эмоций. К счастью, восстановились, тренерский штаб нас хорошо подготовил, и со «Спартаком» мы сыграли достаточно неплохо, выдержали матч в приличном темпе.
Ну вот, нас преследует какая-то расслабленность, можно сказать. И так уже на протяжении последних пяти игр. Пропускаем какие-то нелепые голы, и вот теперь со «Спартаком» пропустили совсем необязательные мячи. Потом долго приходили в себя. Хорошо, сравняли счет, играли до конца и заслужили как минимум не проиграть матч», — цитирует Бухарова Sportbox.