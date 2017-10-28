Террористические группировки ИГИЛ угрожают Дешаму, называя его «врагом Аллаха»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвергся угрозам со стороны террористических формирований, связанных с запрещённой на территории РФ организации ИГИЛ.
В Интернете появилась пропагандистская статья с изображением Дешама, где он назван «врагом Аллаха». В статье есть изображение Дешама в одежде тюремного заключенного, с цепями на руках и бойцом ИГИЛ за его спиной. Материал содержит предсказания, согласно которым террористические атаки произойдут на чемпионате мира 2018 года в России.
Статья сопровождалась следующей угрозой: «Мы будем продолжать терроризировать и разрушать твою жизнь».
Фото доступно в «Твиттере».
Исламисты убили игрока из второго дивизиона чемпионата Египта