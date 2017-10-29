Слуцкий: претензий к игрокам «Халла» нет, мы просто не реализовали свои шансы

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение в матче 14-го тура Чемпионшипа с «Ноттингем Форест» (2:3).
«Очень сложно анализировать эту игру. Странный матч. Думаю, наш план работал, поскольку мы контролировали зоны для подборов мяча и имели много моментов. Мы делали ошибки, когда пытались отдать последний пас, но даже после первого гола соперника наш план всё ещё работал.
Если бы мы сделали счёт 1:1, то это была бы другая игра. У меня нет претензий к отдаче игроков и командному духу. Просто «Ноттингем Форест» реализовал свои шансы, а мы нет", — цитирует Слуцкого сайт «Халла».
«Халл Сити» проиграл «Ноттингем Форест», отрыв от зоны вылета — 6 очков