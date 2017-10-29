Глушаков: счёт матча «Спартака» с «Ростовом», скорее, не по игре

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал ничейный результат выездного матча с «Ростовом» в 15-м туре российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счетом 2:2.
«У нас были хорошие моменты, но мы не реализовали их. Сработало старое футбольное правило: не забиваешь ты – забивают тебе. Считаю, что мы упустили очки сегодня, все-таки вели в счете долгое время.
По игре ли счет? Скорее, нет, чем да», — цитирует Глушакова «Советский спорт».
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