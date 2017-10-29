«МЮ» остаётся единственным клубом из топ-5 лиг, не пропустившим на своём поле

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Олд Траффорд» встречались «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур». Подопечные Жозе Моуринью одержали победу с минимальным счётом, прервав семиматчевую беспроигрышную серию команды Маурисио Почеттино в АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» остаётся единственным клубом из топ-5 европейских лиг, ни разу не пропустившим на своем поле в этом сезоне.
В пяти домашних матчах АПЛ манкунианцы набрали максимально возможные 15 очков при разнице забитых и пропущенных 15-0.