Игуаин: забить 100-й мяч в чемпионате Италии на «Сан-Сиро» — это моя судьба

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин прокомментировал победу над «Миланом» (2:0) в матче 11-го тура Серии А. Первый гол аргентинца в ворота россонери стал для него 100-м в чемпионате Италии.
«После того, как мой гол в ворота СПАЛ отменили, мы подумали, что забить 100-й мяч на „Сан-Сиро“ — это моя судьба. Теперь у меня 101 гол, это тоже неплохо.
Возможно, «Милан» начал матч лучше, но мы играли как отличная команда и заслужили победу. Теперь нам надо сосредоточиться на матче Лиги чемпионов в Лиссабоне", — сказал Игуаин.
Видео 100-го гола Игуаина в Серии А можно посмотреть в«Твиттере».
Игуаин забил 100-й гол в чемпионате Италии