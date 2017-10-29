«Арсенал» установил рекорд продолжительности серии побед на поле «Эмирейтс»

Лондонский «Арсенал» добился рекордного достижения по продолжительности победной серии на поле домашнего стадиона «Эмирейтс». Победа над «Суонси Сити» (2:1) в 10-м туре АПЛ стала для «канониров» 13-й кряду в домашних матчах во всех турнирах, что является рекордом для стадиона, на котором коллектив Арсена Венгера выступает с 2006 года.
Добавим, что игра с гостями из Уэльса стала юбилейной, 800-й для французского специалиста во главе тренерского штаба «Арсенала». После десяти стартовых туров столичная команда занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 19 очков.
Венгер: в первом тайме «Арсенал» неуверенно защищался и мог пропустить 2-й гол