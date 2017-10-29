Хайнкес: «Бавария» могла забить «Лейпцигу» больше, но важнее было не рисковать

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал победу своей команды над гостями из «РБ Лейпциг» в матче 10-го тура Бундеслиги, одержанную со счётом 2:0. С 14-й минуте мюнхенцы получили численное преимущество в результате удаления Вилли Орбана.
«После кубкового матча в среду мы вышли на эту игру предельно мотивированными. Мы хорошо подготовились, рассчитывая на оптимальный результат. Конечно, оставшемуся вдесятером к 14-й минуте «Лейпцигу» было непросто, но моя команда сумела взять игру под свой контроль и действовала умно.
Да, мы могли бы забить ещё один гол, но более важным было хорошо защищаться и не рисковать. Мне это очень понравилось», — приводит слова специалиста клубная пресс-служба.
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