Макеев: «Ростов» отдавал все силы на поле, но и «Спартаку» не было легко

Бывший защитник «Спартака», а ныне футболист «Ростова» Евгений Макеев поделился впечатлениями от встречи со своей бывшей командой и дал оценку ничейному результату игры с действующими чемпионами России. Игра в Ростове завершилась со счётом 2:2.
«Игроки «Ростова» довольны результатом матча против «Спартака». Мы хорошо начали игру, но в середине первого тайма допустили несколько провалов и пропустили голы. Хорошо, что во второй половине игры нам удалось избежать ошибок. Как удалось восстановиться после тяжёлой кубковой игры? Ребята отдавали все силы на поле, но и «Спартаку» не было легко, так как они играют в трёх разных турнирах», — цитирует защитника ТАСС.
«Конечно, я играл этот матч с особенными чувствами, ещё недавно я был частью «Спартака», общаюсь со многими ребятами, был рад встрече со всеми. «Спартак» всегда тяжело играет в «Ростове»? Не могу сказать, с чем конкретно это связано, любой команде сложно играть на нашем стадионе. До игры против «Спартака» мы также провели несколько хороших матчей», — подчеркнул Макеев.