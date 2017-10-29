Бубнов: «Ростов» убаюкал «Спартак» и воспользовался своим фирменным оружием

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов назвал причины потери очков «Спартака» в гостевом матче 15-го тура РФПЛ с «Ростовом» (2:2).
«Красно-белые провели два разных по интенсивности тайма – по-хорошему агрессивный первый и несколько сонный второй. Они, безусловно, держали в голове предстоящий решающий матч группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» и, исходя из развития событий, рассчитывали добиться победы в полуэкономном режиме. На деле, безусловно, нужно было идти вперёд – забивать третий. Но складывалось полное впечатление, что, ведя в счёте, гости контролируют ход встречи. «Ростов» убаюкал «Спартак» и воспользовался своим фирменным оружием – стандартным положением.
Также сказались вынужденные изменения в составе. Вновь не с лучшей стороны зарекомендовал себя новичок Петкович. С его появлением снижается как атакующий потенциал команды, так и её надёжность в задней линии. Его роковая ошибка стоила «Спартаку» победы в «Тосно», а теперь он не уследил за Мацеем Вилушем в своей штрафной после подачи углового. Из-за лимита в старте вышел молодой Бакаев, который провёл неплохой для себя матч, но всё ещё не идеально вписан в командные схемы.
Ну, и главное – «Спартаку» по-прежнему не хватает класса и надёжности в обороне, чтобы удерживать минимальное преимущество даже в тех случаях, когда перед ним не ставятся задачи повышенной трудности. В преддверии матча в Севилье – это тревожный признак. Впрочем, в Лиге чемпионов настрой команды Карреры должен быть ровно заряженным на протяжении всех 90 минут. А в чемпионате, увы, для «Спартака», вновь не удалось воспользоваться потерями конкурентов», — приводит мнение Бубнова Sportbox.