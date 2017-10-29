«Арсенал» наградит Нкетиа новым контрактом с повышением зарплаты на 650 %

«Арсенал» планирует предложить новое соглашение на улучшенных условиях молодому таланту «канониров» Эдварду Нкетиа, чей дубль в ворота «Норвич Сити» в матче четвёртого раунда Кубка английской лиги принёс «канонирам» волевую победу со счётом 2:1.
Новый контракт 18-летнего английского нападающего будет рассчитан на пять лет, такой информацией располагает издание The Sun. По этому соглашению Нкетиа будет зарабатывать £ 15 тыс. в неделю (около € 17 тыс). Сейчас зарплата форварда составляет всего £ 2 тыс. в неделю, таким образом, оклад англичанина будет увеличен на 650 %. Переговоры о новом контракте начнутся в ноябре.