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Боатенг: у «Баварии» ещё не всё идеально, но мы сделали большой шаг вперёд

29 октября 2017, воскресенье. 06:16 Футбол

Защитник «Баварии» Жером Боатенг прокомментировал победу своей команды над «РБ Лейпциг» в матче 10-го тура Бундеслиги (2:0).

«Мы начали очень хорошо. Потом игрок „Лейпциг“ получил красную, что стало несчастьем для соперника. В первой половине игры у нас получилось сыграть успешно, и мы забили два гола. Игра была сделана. Во втором тайме нам нужно было лучше разыграть наше преимущество в одного игрока.

Мы знаем, что ещё не всё идеально. Но мы сделали большой шаг вперёд", — приводит слова Боатенга официальный сайт «Баварии».

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Источник: Официальный сайт ФК "Бавария" Сообщить об ошибке
Теги
Бавария РБ Лейпциг Жером Боатенг
Новости. Футбол
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