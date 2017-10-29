Боатенг: у «Баварии» ещё не всё идеально, но мы сделали большой шаг вперёд

Защитник «Баварии» Жером Боатенг прокомментировал победу своей команды над «РБ Лейпциг» в матче 10-го тура Бундеслиги (2:0).
«Мы начали очень хорошо. Потом игрок „Лейпциг“ получил красную, что стало несчастьем для соперника. В первой половине игры у нас получилось сыграть успешно, и мы забили два гола. Игра была сделана. Во втором тайме нам нужно было лучше разыграть наше преимущество в одного игрока.
Мы знаем, что ещё не всё идеально. Но мы сделали большой шаг вперёд", — приводит слова Боатенга официальный сайт «Баварии».
Хайнкес: «Бавария» могла забить «Лейпцигу» больше, но важнее было не рисковать