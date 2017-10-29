СМИ: Жоржиньо выбрал сборную Бразилии, Тите включит его в состав команды на ЧМ

Полузащитник «Наполи» Жоржиньо сделал выбор в пользу выступлений за сборную Бразилии, сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на Premium Sport. Хавбек переехал в Италию в юном возрасте и даже выступал за молодёжную сборную страны, а также вызывался в национальную команду. Однако за взрослую сборную Италии 25-летний футболист провёл лишь два товарищеских матча, что даёт ему возможность сменить национальную команду.
В связи с этим наставник сборной Бразилии Тите намерен включить Жоржиньо в состав команды для участия в чемпионате мира 2018 года.
В нынешнем сезоне Жоржиньо провёл семь матчей в Серии А, забил один гол и отдал 1 результативную передачу.
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