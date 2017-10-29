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Конте: «Челси» необходимо быть реалистами и идти шаг за шагом

29 октября 2017, воскресенье. 09:06 Футбол

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал выездную победу над «Борнмутом» (1:0) в 10-м туре АПЛ.

«В прошлом сезоне мы выиграли со счётом 3:1, но сегодня мы играли лучше, чем тогда. В предыдущем матче здесь мы допустили больше опасных моментов у своих ворот, а в некоторых эпизодах нам просто везло.

Конкуренция в Премьер-лиге высока. Здесь есть сразу несколько клубов, которые ставят перед собой максимальные цели. Я не могу сказать, выиграем ли мы чемпионат, но мы приложим все силы, чтобы преодолеть трудный период и добиться наилучшего результата. В Англии шесть топ-клубов, и лишь четырём из них достанутся путёвки в Лигу чемпионов. Остальным же придётся довольствоваться Лигой Европы.

Сегодняшняя победа важна, поскольку все наши соперники, кроме «Тоттенхэма», также выиграли свои матчи. На данном этапе нам необходимо быть реалистами и идти по дистанции сезона шаг за шагом, игра за игрой. Мы набрали 19 очков, и это именно столько, сколько мы заслужили", — цитирует тренера сайт клуба.

Конте: если искать негативные моменты, то я недоволен реализацией «Челси»
Источник: Официальный сайт ФК «Челси» Сообщить об ошибке
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Борнмут Челси Антонио Конте
Новости. Футбол
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