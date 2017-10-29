Владелец «Эвертона» готов предложить «Арсеналу» £ 30 млн за Алексиса Санчеса

Владелец «Эвертона» Фархад Мошири хочет видеть в своём клубе форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса. В грядущее зимнее трансферное окно бизнесмен готов предложить «канонирам» за чилийского футболиста £ 30 млн (около € 34 млн), сообщает The Sun.
При этом сам Алексис вряд ли будет заинтересован в переходе в «Эвертон», приоритетными для 29-летнего нападающего являются варианты с «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Контракт Санчеса с «Арсеналом» истекает по окончании текущего сезона, так что лондонский клуб рассмотрит возможность его продажи зимой.
«Арсенал» назвал сумму, за которую готов продать Алексиса